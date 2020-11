Sophia Koetsier verdween vijf jaar geleden tijdens reis door Oeganda

Vijf jaar geleden verdween de 21-jarige geneeskundestudent Sophia Koetsier tijdens een reis door Oeganda. De jonge vrouw was vlak na aankomst in een lowbudgetresort even naar het toilethuisje gegaan tegen de rand van de wildernis. Sindsdien is er niets meer vernomen van de jonge vrouw. Sinds haar verdwijning doet haar moeder alles om antwoorden te krijgen over wat er met haar dochter is gebeurd.

”Vijf jaar geleden verdween Sophia en ik weet nog steeds niet precies wat er met haar is gebeurd”, begint haar moeder Marije Slijkerman. ”Ik weiger het los te laten. Ik wil weten wat er is gebeurd en ik ga niet zomaar voor de conclusie dat ze is opgegeten door een wild beest, dat kan niet.”

Sporen van Sophia

Er zijn nog wel sporen gevonden van Sophia. Zo werden er kledingstukken gevonden in de bossen rond het resort. ”De spullen die van haar zijn gevonden, lagen er op een hele vreemde manier. Haar slipje lag bovenop een tak, dat moet een mens gedaan hebben,” legt moeder Marije uit. ”Haar dure zonnebril lag in het gras en er lagen ook nog wat reepjes van een broek die ze aan gehad zou hebben.”

In de laatste vijf jaar tijd heeft ze kosten noch moeite gespaard om haar dochter te vinden. ”Ik ben inmiddels 14 keer naar Oeganda geweest. Heb allerlei mensen, ook de autoriteiten en zelfs de president gesproken. Ik wil dat ze niet vergeten word. Als je eigen kind overlijdt, maar je weet niet wat er is gebeurd, dan is dat vreselijk, ik weet niks, dus ik hou hoop en hoop doet leven.”

Marije hoopt binnenkort opnieuw naar Oeganda af te kunnen reizen in de hoop om antwoord te krijgen op haar vragen.