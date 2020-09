VIDEO: Snelweg bij Vught bezaaid met tienduizenden sperziebonen

Automobilisten op de A65 bij Vught zullen in de nacht van woensdag op donderdag raar hebben opgekeken. Het wegdek lag daar bezaaid met tienduizenden sperziebonen.

Surveillerende agenten ontdekten de ravage rond 02.00 uur. Vermoedelijk heeft een vrachtwagen zijn lading verloren, omdat die te hoog was voor het spoorwegviaduct. Van de veroorzaker was verder geen spoor. Omdat meerdere voertuigen over de groente heengereden waren, zaten ze ook aan het wegdek geplakt.

Boonvrij

Politie en Rijkswaterstaat hebben een rijbaan afgesloten, zodat een veegwagen de snelweg schoon kon maken. Rond 04.00 uur was de weg weer geheel boonvrij. De verloren lading sperziebonen heeft niet geleid tot ongelukken.

Foto: Bart Meesters