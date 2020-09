Snelheidsduivels opgepakt na levensgevaarlijke motorrit van 270 km/uur

De politie heeft woensdagochtend twee mannen aangehouden voor een levensgevaarlijke motorrit op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Het tweetal haalde daarbij snelheden van 270 kilometer per uur. Een video van de wegpiraten werd in augustus massaal gedeeld op sociale media.

Een 24-jarige Rotterdammer en een 22-jarige man uit Waddinxveen zijn ‘s ochtends vroeg opgepakt, in hun woning en op straat. Zij worden verdacht van poging doodslag en het opzettelijk vertonen van levensgevaarlijk rijgedrag. De mannen hebben hun rijbewijs alvast mogen inleveren.

Lees ook: Motorrijders scheuren in tien minuten van Breda naar Rotterdam, politie krijgt ‘heel veel tips’

De politie is nog op zoek naar een derde verdachte die bij de motorrit betrokken was. Zijn identiteit is bekend. De politie roept hem op om zich te melden.

Groots onderzoek

De aanhoudingen vonden plaats na een uitgebreid onderzoek, meldt de politie donderdag. Eind augustus zijn de woningen van de verdachten onderzocht. Verschillende elektronische apparaten en twee motoren werden daarbij in beslag genomen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de drie motorrijders ongeveer 270 kilometer per uur hebben gereden. Dan leg je per seconde bijna 75 meter af. Ook haalden ze met ruim 260 kilometer per uur het overige verkeer rechts in, en reden ze met 190 kilometer per uur tussen twee voertuigen door.

Lees ook: Wegpiraat raakt motor kwijt na dollemansrit met 188 kilometer per uur

Virale video

Op de video van de dollemansrit is te zien hoe de motorrijders het gas vol open trekken en op hoge snelheid door het verkeer zigzaggen. Zowel rechts als links worden andere weggebruikers ingehaald en ook het gebruik van de vluchtstrook wordt niet geschuwd.