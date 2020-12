De politie heeft dinsdagavond in het Drentse Emmen twee jongens aangehouden na een mislukte overval op een snackbar. Onder bedreiging van twee lange messen eisten de jonge boeven, 12 en 13 jaar oud, geld van een medewerkster.

Maar zover komt het niet. Als de jongens de eigenaar van de zaak zien, schrikken ze. “Ze sprongen als twee jonge katten weg”, vertelt snackbareigenaar Johan van Veen. “Eentje vluchtte naar buiten, maar voor de ander was ik net iets te snel.”

Vakkundig grijpt Van Veen de jongen in zijn kraag, pakt het mes af en zet hem op een stoel waar ze samen op de politie wachten. ‘s Avonds weet de politie de andere verdachte ook op te pakken. “Wat ik begrepen heb is dat een van de ouders nattigheid voelde, omdat de jongen met een raar verhaal thuiskwam. Die hebben toe, geloof ik, de politie gebeld.”

Messen

Ondanks dat het relatief goed is afgelopen, heerst er nog veel onbegrip bij de snackbareigenaar. Want wat moeten die jonge jongens met zulke grote messen? “De één droeg een mes van wel 60 centimeter”, vertelt Van Veen. “De andere had een mes van zo’n dertig, veertig centimeter schat ik. Het is ronduit belachelijk. Als jonge jongen hoor je volgens mij gewoon een beetje met vuurwerk te spelen in deze tijd van het jaar, niet met messen over straat te lopen.”

Al helemaal bijzonder is dat een van de twee jonge boeven geen onbekende is van Van Veen. “Een van die twee kwam hier gewoon altijd zijn patatje bestellen”, herinnert hij zich. “Als je dan ook nog een het lef hebt om het dan te doen, snap ik al helemaal niet.”

“Ik ben hier nu tien jaar eigenaar”, legt de snackbarhouder uit. “Je ziet zo’n jongen opgroeien en dan verwacht je niet dat dit gebeurt. Echt gewoon te zot voor woorden.” Van Veen wil ouders dan ook meegeven goed te kijken wat hun kroost doet. “Zeg niet: ‘Mijn kind doet dat niet’. Want je ziet hier: dat kan dus wel gewoon.”

Aanhouding

Volgens de politie kon met hulp van de ouders van de jongens ook de tweede verdachte snel worden aangehouden. Ze zijn woensdag gehoord en mogen thuis afwachten wat het Openbaar Ministerie (OM) nog voor hen in petto heeft.

Snackbareigenaar Johan van Veen raakte lichtgewond aan zijn hand toen hij het mes van hen afpakte. Hij kan er nog steeds niet bij. “Wat dachten ze in coronatijd hier te kunnen halen? Iedereen betaalt tegenwoordig contactloos. Het kleine beetje cash in de kassa is een strafblad niet waard.”