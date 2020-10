Minister Arie Slob van Onderwijs heeft een debat moeten afbreken omdat hij in quarantaine moet. Een van zijn naaste medewerkers blijkt besmet te zijn met het coronavirus. De minister is langer dan een kwartier met haar in contact geweest.

Tijdens het debat kondigde Slob aan dat hij een bericht had gehad van de besmette medewerker, gevolgd door een melding van de CoronaMelder-app. Hij zegt dat hij zich prima voelt, maar vanwege de regels in quarantaine moet. “Dit is de consequentie van de manier waarop we met elkaar de afspraken hebben gemaakt”, aldus de minister.

Zelfisolatie

Het overleg was om 11.00 uur begonnen en zou tot het begin van de middag duren, om daarna in de avond verder te gaan. De minister zal nu van huis uit gaan werken, aldus zijn woordvoerder. Zijn agenda is ‘ramvol’ met ook nog andere dingen.

De komende tien dagen zal Slob dus in zelfisolatie moeten gaan. De minister zelf hoopt vooral dat zijn medewerker snel herstelt van het coronavirus.

ANP/Redactie