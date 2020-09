Zorgt dit 'slimme' armbandje voor een revolutie in de coronacrisis?

Eenvoudig en snel uitzoeken of iemand het coronavirus heeft met een armbandje. Het klinkt misschien raar, maar onderzoekers van het UMC Utrecht gaan bekijken of het mogelijk is.

Het gaat niet om een nieuwe uitvinding. Het armbandje bestaat al en wordt nu gebruikt om te checken wanneer vrouwen vruchtbaar zijn. Het apparaatje meet onder meer je temperatuur en hartslag.

Per toeval

“We zaten een avondje te brainstormen over dit armbandje en kwamen toen te spreken over de covid-epidemie. Zo werd de link gelegd”, vertelt onderzoeksleider Rick Grobbee van het UMC Utrecht.

Het bandje kan mogelijk al voordat mensen zelf iets merken de symptomen een besmetting opsporen. Bijvoorbeeld door het opmerken van een verhoogde temperatuur en een andere hartfrequentie.

Contactberoepen

Het zou een uitkomst kunnen zijn voor mensen met contactberoepen, zoals mensen in de zorg, zegt Grobbee. “Ze kunnen dan eerder afstand nemen, zich laten testen en zo ook minder mensen besmetten.”

Lees ook: Zorgmedewerkers en leraren krijgen toch voorrang bij coronatest

Als fysiotherapeut Eileen de Ruiter uit Zutphen van het idee hoort, geeft ze zichzelf meteen op als proefpersoon. “Ik zit constant binnen anderhalve meter van andere mensen. Ik ben niet iemand die zegt: spuit me maar in met een vaccin. Maar dit onderzoek leek me wel wat.” De Ruiter schrijft meteen een mailtje dat ze wil meewerken.

De Ruiter is niet de enige. Grobbee zegt al ‘heel veel reacties te hebben gekregen van mensen die mee willen doen’. Mensen kunnen zich nog aanmelden, maar de onderzoekers putten ook uit een eigen bestand met mogelijke proefpersonen.

30.000 proefpersonen

Het onderzoek begint naar verwachting in november. Er doen in eerste instantie 30.000 mensen mee, ze worden vier maanden gevolgd. Een deel krijgt een armbandje, een ander deel moet handmatig symptomen doorgeven via een app. Daarna wordt gekeken naar de verschillen.

Lees ook: Teststraat vol? Op deze manier kun je tóch getest worden op corona

De onderzoekers krijgen tien miljoen euro subsidie. Er wordt ook met verschillende organisaties samengewerkt, zoals bloedbank Sanquin. Die kan aan de eventuele antistoffen van de proefpersonen bekijken of ze inderdaad besmet zijn geweest.

Betrouwbaar

Ondanks dat het onderzoek nog moet beginnen, schat Grobbee de kans heel groot in dat het armbandje een coronabesmetting betrouwbaar kan voorspellen. “Vorige maand is er nog een rapport uitgekomen van Fitbit, een smartwatchmerk. Dat bandje meet minder zaken, maar zelfs dat leverde al betrouwbare resultaten op.”