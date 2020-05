Slachtoffer van dodelijke schietpartij is 25-jarige Rotterdammer

De man die zondagavond in Rotterdam op straat werd doodgeschoten is een 25-jarige man. Hulp kwam te laat, hij is ter plekke overleden.

Het gaat om een inwoner van Rotterdam, meldt de politie. De schietpartij was rond 22.00 uur aan de Bergselaan in het noorden van de havenstad.

Volgens de politie werd er meerdere keren geschoten in de straat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dat mocht nog meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Brandende auto

De daders zijn waarschijnlijk gevlucht met een auto. Het gaat vermoedelijk om twee mannen in donkere kleding. Op het bedrijventerrein Spaanse Polder werd zondagavond een brandende auto gevonden. De politie onderzoekt of dit mogelijk de vluchtauto is geweest.

De politie roept mensen die meer weten over de schietpartij op contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Ook wordt er gezocht naar camerabeelden van de schietpartij.

