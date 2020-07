Shorttrackster Lara van Ruijven (27) overleden

Shorttrackster Lara van Ruijven (27) is vrijdag in het ziekenhuis van het Franse Perpignan overleden. Dat heeft schaatsbond KNSB vrijdagavond bekend gemaakt.

Van Ruijven, wereldkampioene op de 500 meter, werd eind juni ernstig ziek opgenomen in een Frans ziekenhuis. De diagnose was een auto-immuunreactie, die leidde tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen. Sinds 29 juni lag ze op de ic-afdeling, waar ze in een kunstmatig coma werd gehouden.

‘Definitief en surreëel’

“Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden”, reageert bondscoach Jeroen Otter. “Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk.”

“Het is vrijwel niet te bevatten wat Lara van Ruijven en haar naasten deze dagen is overkomen. Ik heb haar leren kennen als een succesvolle en volop in leven staande jonge topsporter en een graag geziene collega binnen de grote groep sporters en begeleiders van TeamNL”, laat technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF weten in een schriftelijke reactie.

“Het verdriet en de verslagenheid bij haar naasten en iedereen die haar kende is groot. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit onbegrijpelijke verlies. Laten we elkaar en Lara’s omgeving stevig vasthouden en steunen in deze moeilijke tijd.”

Wie was Lara van Ruijven?

Van Ruijven, geboren in Naaldwijk, behoorde in 2018 tot het team dat bij de Winterspelen van Pyeongchang olympisch brons behaalde op de aflossing. Vier jaar eerder was ze bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014 eveneens actief.

Van Ruijven veroverde in maart 2019 in Bulgarije de wereldtitel op de 500 meter, haar specialiteit. Ze is meervoudig Nederlands kampioene op de 500 meter. Bij de NK begin dit jaar in Leeuwarden eindigde Van Ruijven in het algemeen klassement als derde.

