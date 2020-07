Shorttrackbondscoach Otter schrijft emotionele steunbetuiging aan Van Ruijven

Jeroen Otter, de bondscoach van de Nederlandse shorttrackers, heeft via social media steun betuigd aan Lara van Ruijven. De ernstig zieke Van Ruijven (27) vecht in een ziekenhuis in het Franse Perpignan voor haar leven, zo zei Otter woensdag.

“Alleen jij ervaart nu dat donker geen licht toelaat. Alleen jij wordt gewaar dat stilte zelfs ruis geen toegang biedt. Om dit te bevechten werp ik jou oneindig veel lichtpuntjes toe, en stuur ik jou een stroom aan berichtjes die zelfs door stilte niet kunnen worden gestopt”, schrijft Otter bij een hart in tijgerprint.

Steunbetuigingen

Sinds het nieuws over de verslechterde gezondheid van Van Ruijven delen sporters massaal steunbetuigingen met de hashtags #PanterLara en #staystrong.

De warme reacties zijn in deze zware tijd een enorme steun voor haar naasten, aldus de KNSB. “Daar zijn we iedereen heel erg dankbaar voor”, liet haar vader weten.

Kunstmatige coma

De ploeg van Van Ruijven heeft besloten voorlopig in Font Romeu te blijven, enigszins in de buurt van hun zieke teamgenoot. Van Ruijven wordt in het ziekenhuis omringd door familieleden en haar vriend.

De diagnose was een auto-immuunreactie, die leidde tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen. Vanwege die complicaties heeft Van Ruijven twee operaties ondergaan, maar die hebben niet tot verbetering van haar situatie geleid. Ze verblijft nog altijd op de intensive care, waar ze in een kunstmatige coma wordt gehouden.

Olympische plak

Van Ruijven, geboren in Naaldwijk, behoorde in 2018 tot het team dat bij de Winterspelen van Pyeongchang olympisch brons behaalde op de aflossing. Vier jaar eerder was ze bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014 eveneens actief.

Van Ruijven veroverde in maart 2019 in Bulgarije de wereldtitel op de 500 meter, haar specialiteit. Ze is meervoudig Nederlands kampioene op de 500 meter. Bij de NK begin dit jaar in Leeuwarden eindigde Van Ruijven in het algemeen klassement als derde.