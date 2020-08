Sharon is terminaal en krijgt eigen festival: 'Nog één feest om het leven te vieren'

De 49-jarige Sharon Theuws uit Bladel is gek op festivals. Dit jaar stonden er nog een paar op de planning, maar corona gooide roet in het eten. Daardoor zal ze waarschijnlijk nooit meer een festival kunnen bezoeken, ze is namelijk terminaal ziek. Vrienden en kennissen besloten dat dat niet mocht gebeuren en organiseerden een coronaproof festival, speciaal voor Sharon: Jankfest.

“Toen de limo aankwam om mij op te halen, rolden de tranen meteen al over de wangen. Jankfest was meteen begonnen,” vertelt Sharon aan Hart van Nederland. De Brabantse kreeg eind 2019 de diagnose longkanker. Die leek eerst nog behandelbaar, maar in maart kreeg ze te horen dat de kaarten anders geschud waren. Specialisten geven haar tot november van dit jaar.

Lees ook: Gemeente Apeldoorn maakt een eind aan te luid ‘Terrastival’

Coronaproof festival

Reden genoeg voor vrienden, kennissen en familie om nog één knalfuif voor Sharon te organiseren. Corona-proof, maar daardoor niet minder feestelijk. Een grote verrassing voor Sharon. “Het is fantastisch”, vertelt ze stralend. “Het laatste stukje is nu helaas aangebroken, we maken er het beste van. We gaan mooie herinneringen maken.”

Sharon noemt het overweldigend wat er allemaal gebeurt zondag. “Ik wilde nog heel graag een feest geven om het leven te vieren, dat is door corona heel moeilijk om te organiseren.”

Alles eruit halen wat erin zit

Volgens haar man Richard is deze dag “één van de belangrijkste dingen ooit” voor Sharon. “Het wordt emotioneel, we weten allemaal waarom we hier zijn. Ons leven heeft altijd in het teken gestaan van alles eruit halen wat erin zit, genieten. Dat doen we al heel lang en dat blijven we doen tot het niet meer kan. Dit wordt daar één van de toppunten van.”