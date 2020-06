'Servals zijn te houden als huisdier maar zorg voor een veilige omgeving voor mens en dier'

Opnieuw is er vandaag een serval ontsnapt, dit keer gebeurde het in Amstelveen. Afgelopen zondag ontsnapte er ook al een serval uit een woning in Zoetermeer die vervolgens bij een van de buren een konijn doodbeet.

Omwonenden maken zich zorgen, maar de eigenaar van de ontsnapte serval vindt dat de katachtige prima als huisdier gehouden kan worden. Het is de tweede keer dat de serval is ontsnapt. Afgelopen zondag was een klusjesman in de tuin bezig en had hij de deur open laten staan. De man wist niet dat de serval kon ontsnappen.

‘Richt het verblijf van het dier goed in’

Betty Hagebeek, voorzitter van Savannah Kat Vereniging Nederland (SKVN), vindt ook dat je de dieren prima kunt houden als huisdieren. Maar volgens Hagebeek moet je als baasje wel het een en het ander regelen voordat je een serval kunt houden. ”De dieren die ik heb zijn zachtaardig en die kan je zo op de arm nemen”, vertel ze. ”Ik heb meerdere servals thuis en die wonen buiten in een speciaal gebouwde ren. De jongen train ik om gewend te raken aan mensen. Het is een huisdier, maar net als heel veel dieren hoeven ze niet per se in huis te leven.”

Wat er in Zoetermeer is gebeurd had ook niet mogen gebeuren volgens Hagebeek. ”Het had niet mogen gebeuren. Je moet je verblijf goed inrichten zodat dat de serval geen mogelijkheid heeft om te ontsnappen.” De angst voor de dieren vindt zij dan ook onnodig en veel te breed uitgemeten. ”Gewone zwerfkatten eten ook muizen, vogels en soms pakken ze zelfs konijnen. Daar is dan niet zo’n grote media-aandacht voor. De angst is echt nergens voor nodig”, relativeert Hagebeek.

”Het is een mooi dier maar als je onbekend bent met het dier kan dat afschrikkend zijn. Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik ook van ‘wow, wat een groot dier’. Maar deze dieren zijn al generaties na elkaar in gevangenschap. Je mag officieel niet zeggen dat ze gedomesticeerd zijn, maar als je kijkt naar de definitie zijn ze dat wel” aldus Hagebeek.

‘Prima voor te zorgen’

De dochter van de servalhouder, die niet bij naam genoemd wil worden, beaamt het verhaal van Hagebeek. De familie heeft thuis ook al een serval. En dat gaat al een paar jaar goed en volgens hen kunnen ze er prima voor zorgen. De familie wonen er met z’n zessen. “Er is dus altijd iemand om de serval te verzorgen. We gaan nooit tegelijk op vakantie. Het gaat nu al een paar jaar goed. We zijn er helemaal gek op.”

Ze snapt de kritiek van de omgeving dan ook niet. “Het dier had ook een ander konijn op kunnen eten. Mensen moeten niet zo overdreven reageren.”

Jagersinstinct

Toch zitten veel mensen niet te wachten op een serval in de buurt. Yvonne Gerrits, die in de Zoetermeerse buurt woont, laat weten dat ze er geen last van wil hebben. “Het is hun keuze, maar zo’n beestje hoort niet in een woning.” Ook ziet ze weleens dat de serval met een lange lijn buiten loopt, rent en klimt. “Bij een eerdere ontsnapping rende hij achter een huiskat aan. Het is een jager.” Ze hoeft de serval daarom ook niet in haar tuin.

De dierenambulance die in de regio van Zoetermeer actief is krijgt vaker meldingen van servals die ontsnappen. “Zodra het dier de kans krijgt, is ie weg. Het is en blijft een wild dier”, vertelt Cherinda Caspers. “Volgens de dierenambulancemedewerker zie je dat vooral in gedrag. “Het beestje ziet iets bewegen waardoor zijn jachtinstinct wordt getriggerd. Wij vinden het geen geschikt huisdier, maar het mag volgens de wet.”

Wachtlijst voor opvang

Stichting AAP is het daar helemaal mee eens. “Als zo’n dier een meter groot is geworden, 15 kilo weegt en je krijgt ruzie omdat jij vindt dat hij wel genoeg heeft gegeten, dan win je het niet”, zegt directeur David van Gennep. “Dat leg je af.”

Vaak loopt het dan niet goed af met de servals. “Die komen dan ergens in de opvang terecht. Zo hebben we op dit moment vijftien of zestien aanvragen lopen voor dieren die opgevangen moeten worden.”

Toch snapt hij dat mensen graag zo’n serval willen hebben. “Maar dat kun je van een tijger of een leeuw ook denken, en we realiseren ons heel goed dat je die niet als huisdier moet houden. En dat geldt voor deze servals net zo.”

‘Rare regelgeving’

Officieel is het toegestaan om een diersoort te houden als die niet met uitsterven bedreigd is. Zodra er dan een exportvergunning is in het land van herkomst, worden de dieren dan ook regelmatig verkocht. Hoewel het officieel is toegestaan om een serval als huisdier te hebben, mag je er niet zomaar mee fokken. Stichting AAP vindt het een rare regel. “Hier zou eigenlijk een eind aan moeten komen.”