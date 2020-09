September was warm, droog en de op drie na zonnigste ooit

Met maar liefst 202 zonuren was afgelopen maand de op drie na zonnigste september die ooit is gemeten. Daarnaast was het was het met een gemiddelde temperatuur van 15,1 graden warmer dan gemiddeld, meldt Weer.nl.

September was dus zonniger en warmer: gemiddeld telt de maand namelijk 143 zonuren en komt het kwik uit op 14,5 graden. Er was zelfs sprake van uitzonderlijk nazomerweer, want op maar liefst negen dagen was er sprake van zogenoemde mooiweerdagen. Normaal gesproken zijn dat er vier in september.

Lees ook: Oktobermaand nat van start: deze week volop herfstweer op komst

En sommige dagen waren zowaar zomers, zoals 9 september, toen het ruim 25 graden werd in het zuiden. Daarna zakte het in en werd het frisser, maar vanaf 13 september stak het zonnetje de kop weer op en werd het in het zuidoosten vier dagen achter elkaar zomers warm met ruim 25 graden, waarvan twee dagen zelfs tropisch.

Weerrecords gesneuveld

Een van die dagen, 15 september, bleek zelfs historisch. In De Bilt werd 31,4 graden gemeten en daarmee was het de meest late officiële tropische dag die ooit is voorgekomen. Het was toevallig de derde dinsdag van september en met een 30,3 graden in Den Haag was het gelijk ook de warmste Prinsjesdag ooit.

Maar er sneuvelden die dag nóg een weerrecord: op het meetstation in het Brabantse Gilze-Rijzen werd het bloedheet en steeg het kwik naar 35,1 graden. Het was de eerste keer ooit dat het ergens in Nederland warmer werd dan 35 graden in september.

Lees ook: Eerste herfststorm Odette zorgde voor schade en overlast

Het vorige hitterecord was op zijn zachtst gezegd al een tijdje geleden. “Het oude maandrecord van september was 34,8 graden, gemeten op de KNMI-stations in Buchten en Gilze-Rijen op 5 september 1949”, aldus meteoroloog Jordi Huirne. En daarmee werd het een maand die dus in de geschiedenisboeken ging.