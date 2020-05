Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk van DENK keert na de verkiezingen van volgend jaar niet terug. Dat zei hij zondag in Buitenhof.

Het is op dit moment grote crisis bij DENK door een intern conflict. De drie Kamerleden van de partij vechten openlijk een felle ruzie uit. Daarbij staan Farid Azarkan en Tunahan Kuzu tegenover Özturk.

‘Broedermoord en chantage’

Eind maart kwam via HP/De Tijd naar buiten dat Kuzu werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Volgens het tijdschrift gebruikte Öztürk de affaire als drukmiddel om hem af te zetten. Kuzu was een week eerder opgestapt als politiek leider en fractievoorzitter. Azarkan werd de nieuwe fractievoorzitter.

Een week na de publicatie reageerde Kuzu op Facebook en beschuldigde Özturk onder meer van politieke broedermoord en chantage. De spanningen liepen al maanden op tussen de twee oprichters van DENK, schreef Kuzu in zijn bericht.

Azarkan uit partij gezet

Sindsdien is de ruzie geëscaleerd. Azarkan heeft Öztürk gevraagd om op te stappen en het partijvoorzitterschap op te geven, maar Öztürk weigert dat. De penningmeester van de partij legde daarna zijn functie neer, waardoor het bestuur nu nog maar uit twee personen bestaat.

Vorige week besloot Öztürk samen met het enig ander overgebleven bestuurslid om Azarkan uit de partij te zetten, maar die weigert op te stappen. Lokale, regionale en landelijke DENK-kopstukken hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor Azarkan.

Özturk wil op een digitale ledenvergadering op 6 juni verantwoording afleggen. Dan liggen volgens hem alle opties op tafel. “Ik zal het resultaat van de leden altijd accepteren”, zei hij in Buitenhof. Volgens hem is er nog steeds een kans dat Azarkan, Kuzu en hij eruit komen. “Het gaat op dit moment de goede richting op.” Ze spreken via tussenpersonen met elkaar.

