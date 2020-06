Sinds twee jaar moeten mensen in Zweden nadrukkelijk om toestemming vragen voor ze seks met elkaar hebben. Ook in Nederland wordt aan een dergelijke wet gewerkt. Een merendeel van de Nederlanders is daarvan voorstander. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 2700 mensen.

Vrouwen zijn enthousiaster over deze nieuwe wet dan mannen. 62 procent van de vrouwelijke respondenten vindt het een goed idee om een dergelijke wet in Nederland in te voeren. 43 procent van de mannen is het daarmee eens. Een veelgehoord tegenargument is hoe de wederzijdse toestemming te handhaven is. “Moet je voor de seks dan een contract tekenen?”, laat één van hen weten.

Seks tegen de wil

Op dit moment is er in Nederland sprake van verkrachting als penetratie is afgedwongen met geweld of door dreiging met geweld. Minister Grapperhaus van veiligheid en justitie wil hier een extra wet aan toe voegen, de zogenoemde ‘seks tegen de wil’. Hierdoor wordt ook seks zonder wederzijdse toestemming strafbaar. Bij schuld geldt een maximale straf van zes jaar, voor verkrachting is dit twaalf jaar.

Amnesty International is kritisch over deze nieuwe wet. Zij ziet liever dat de bestaande wet wordt aangepast. De mensenrechtenorganisatie vindt seks tegen de wil ook verkrachting, er zou dus geen lagere straf op moeten staan. “Als je slachtoffer wordt van onvrijwillige seks kun je bevriezen. Je kunt het de slachtoffers niet kwalijk nemen”, verklaart Yara Boff Tonella van Amnesty Nederland aan Hart van Nederland. “Het is een psychologische reactie om te overleven.”

Ongewilde situaties

Uit het onderzoek van Wat vindt Nederland blijkt dat 17 procent van de panelleden wel eens seks tegen hun wil heeft gehad. Eén op de tien slachtoffers, onder zowel mannen als vrouwen, zegt dat ze verstijfden tijdens de ongewilde seks. Zij zijn om onduidelijke redenen niet in staat geweest om hun wensen kenbaar te maken, hetgeen de nieuwe wet strafbaar moet stellen.

Ongeveer de helft van alle slachtoffers zegt dat er sprake was van intimidatie. Respondenten die dit invulden, durfden geen nee te zeggen. Opvallend is dat een vijfde van de mannen laat weten in een ongewilde situatie terecht te zijn gekomen doordat ze onder invloed waren van alcohol en/of drugs, terwijl dit voor maar drie procent van de vrouwen de verklaring is.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.