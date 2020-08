Sea Rangers zoeken nieuwe lichting zeeboswachters: 'Kun je het aan?'

Het zijn de ‘boswachters van de zee’: de Sea Rangers. Ze houden scheepswrakken in de gaten, doen onderzoek naar de plastic vervuiling op zee en helpen met weersvoorspellingen. In oktober start er een speciale bootcamp om een nieuwe lichting klaar te stomen voor het werk op zee, en er zijn nog plekken vrij.

“Bootcamp is best wel zwaar, het wordt geleid door oud mariniers”, vertelt initiatiefnemer Wietse van der Werf. “Veel structuur, discipline, groepsopdrachten. En dan kijken we hoe je omgaat met stress, kun je het aan?”

Want een leven op zee is niet voor iedereen weggelegd. Zo wordt op de bootcamp onder andere gekeken of je fysiek fit genoeg bent. Mannen moeten bijvoorbeeld 2400 meter kunnen hardlopen binnen twaalf minuten, vrouwen moeten binnen dezelfde tijd een afstand van 2200 meter afgelegd hebben. Ook push-ups en sit-ups behoren tot de eisen.

Sea Rangers

De Sea Rangers werken voor allerlei wetenschappelijke instellingen. “Alles wat te maken heeft met onderzoekmonitoring”, vertelt Van der Werf. “Zorgen dat de natuur gezond blijft en de zee schoon, dat is wat de Sea Rangers dag in, dag uit uitvoeren.”