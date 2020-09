Vermoedelijke schutter aangehouden voor doodschieten Stef Muller

De politie heeft donderdag een 49-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij het doodschieten van Stef Muller in Uden op 30 augustus. De man wordt ervan verdacht de schutter te zijn.

De verdachte, die de Poolse nationaliteit heeft, werd donderdag in een woning aan de Heuvel in Vorstenbosch aangehouden. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De woning werd uitvoerig doorzocht op sporen en bewijsmiddelen. Op de eerste etage werd ook een hennepkwekerij aangetroffen.

Begin september had de politie al twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij, maar die zijn vorige week vrijgelaten.

