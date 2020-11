Schouwburg Velsen kwam als bioscoop de crisis door en hoopt op goed nieuws

In juli werd hij geleverd aan de Groeneweg in IJmuiden, de spiksplinternieuwe filmprojector van 50.000 euro die Stadsschouwburg Velsen weer bezoekers moest gaan opleveren. Bezoekers die sinds maart niet meer waren gekomen. Het door de coronacrisis hard geraakte theater hoopte als bioscoop de crisis door te komen en dat lijkt te gaan lukken. Of toch niet? Ook zakelijk directeur Manon Koers heeft de geruchten gehoord over het eventueel sluiten van theaters en bioscopen. Om 19.00 uur zit ze gespannen klaar.

Het was een noodzakelijke reddingsactie in juli, er moest namelijk íets gebeuren om te overleven. Door het sluiten van de theaters tijdens de eerste lockdown kwam er namelijk geen rooie cent meer binnen. Met de actie ‘Velsen fietst naar de film’ werd genoeg geld ingezameld om inwoners naar de film te trekken in hun zevenhonderd stoelen tellende zaal. Koers: “Het is een succes. Ik ben ervan overtuigd dat we het zonder die projector niet hadden gered. We trekken in ieder geval nog bezoekers nu.”

Lord of the Rings in de schouwburg

Het is elke keer weer een gek gezicht voor Koers als ze de zaal inkijkt waar films zoals On The Rock, Amazing Grace en Lord of the Rings worden getoond. “Er is plaats voor zevenhonderdbezoekers, maar vanwege de maatregelen kunnen we er maar dertig toelaten. Die mensen komen een paar minuten voor de film naar binnen en vertrekken na afloop meteen weer zonder dat ze nog een drankje kunnen doen. Ze zijn blij, want dit is voor velen de enige manier om nog een avondje uit te hebben.”

De vraag is echter: hoelang nog? Koers: “Wij gaan ook naar de persconferentie kijken en daarna is de vraag hoe verder. We houden er rekening mee dat we filmvoorstellingen moeten gaan annuleren vanaf dinsdagavond.”

Het zou een nieuwe klap zijn voor de schouwburg, die het nog steeds erg lastig heeft. “We leven nog maar het blijft onzeker. We hebben afscheid moeten nemen van personeel en tot 1 januari is er in het personeelsbestand een afvloeiing van veertig procent.”