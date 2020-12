Minister Schouten roept boeren op: stop met protesten bij distributiecentra

Minister Schouten van Landbouw roept boeren op te stoppen met de acties bij distributiecentra. Dat zei ze vrijdag na de ministerraad tegen Hart van Nederland. De actievoerders blokkeren op verschillende plaatsen in Nederland centra van supermarktketen Jumbo.

“Ik zie dat andere partijen gedupeerd worden door die acties en ik zou echt willen oproepen om dat niet meer te doen”, zegt minister Schouten. “Dit gaat om mensen die gewoon hun werk doen, die supermarkten bevoorraden, vrachtwagenchauffeurs die niet meer weg kunnen. Je mag demonstreren, maar dat doen we volgens de regels. Daar lijkt hier geen sprake van.”

De boeren demonstreerden vrijdag in Woerden en Veghel. Daar blokkeerden ze distributiecentra van Jumbo. Ze vinden dat de supermarkten een deel van hun omzet moeten afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly. De protesten verliepen rustig, maar leidden er wel toe dat veel vrachtwagens van Jumbo later vertrokken dan gepland.

Zorgen over toekomst

De demonstranten maken zich zorgen over hun toekomst. Ze vrezen dat het verduurzamen van hun boerenbedrijf hen veel geld gaat kosten. Minister Schouten zegt die zorgen te begrijpen. “We moeten ervoor zorgen dat boeren perspectief houden in alles wat ze doen en dat er een goed verdienmodel is. Dat is een belangrijk vraagstuk, waar we met veel partijen over in gesprek zijn.”

Dit soort acties dragen niet bij aan een oplossing, vindt de minister. “Als je je punt wil maken, zorg dan dat anderen niet gedupeerd raken.”