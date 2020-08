Woensdagochtend was het zover voor de leerlingen van het Vincent van Gogh College in Assen. Leerlingen moesten vandaag een mondkapje dragen op hun eerste schooldag van het jaar. Wat altijd een spannend moment is wordt dit jaar overschaduwd door corona en de daarbij horende maatregelen.

“Het komt doordat de afgelopen weken onduidelijkheid is ontstaan over wat het coronavirus doet bij oudere leerlingen, van 15 jaar en ouder”, vertelt directeur Koos Nieuwland aan Hart van Nederland. De komende twee weken is het dragen van een mondkapje verplicht, ook voor het personeel.

‘Erg benauwd met mondkapje op’

De leerlingen moeten nog erg wennen aan het mondkapjesbeleid van de middelbare school. “In de klassen is het veel te benauwd met een mondkapje”, zo luidt de algemene tendens. Voor directeur Nieuwland is de benauwdheid geen reden om de mondkapjesplicht te versoepelen. Hij vindt het risico dat leerlingen en docenten het kunnen oplopen te groot als men geen maatregelen neemt. Liever nu te voorzichtig dan over een paar weken met veel besmettingen op school te zitten.

Veel leerlingen snappen wel dat de maatregel is ingesteld, toch is er ook kritiek. ”Je zit met veel te veel anderen in een klaslokaal, daar gaat een mondkapje echt niet tegen helpen.”

Docent en leerlingen van de school trokken er, ondanks de beperkingen vanwege corona, toch op uit in het buitenland. Dat was nog een reden voor Nieuwland om de mondkapjes plicht in te voeren. Op 1 september zijn de leerlingen waarschijnlijk ervan verlost. “Dan hebben we de getallen van het RIVM binnen. Voor de zomer was het hier in Drenthe prachtig, als dat in september weer zo is, dan stoppen we er onmiddellijk mee.”