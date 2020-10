'Scholen twee weken sluiten heeft weinig effect op stoppen virus'

“Het sluiten van scholen voor twee weken zal weinig effect hebben op het stoppen van het virus.” Dat laat Susan van den Hof van het RIVM dinsdag weten aan Hart van Nederland. Ze reageert hiermee op de uitspraak van Ginny Mooy van het Red Team eerder op de dag, waarin Mooy aangeeft dat scholen veertien dagen dicht moeten omdat veel scholieren het coronavirus lijken op te lopen.

Mooy liet dinsdagochtend aan BNR Nieuwsradio weten dat het onverantwoord is om de scholen open te houden. Van den Hof van het RIVM zegt echter dat modelleurs hebben berekend dat het weinig effect op de besmettingen zal hebben als alle scholen twee weken worden gesloten. “Het is lastig voor scholen om klassen te moeten sluiten en online lessen te moeten organiseren, maar dat is nog steeds te verkiezen vóór alle scholen sluiten. We willen geen verloren generatie”, zegt Van den Hof.

‘Kabinet moet knoop doorhakken’

Wim Schellekens van het Red Team, de groep wetenschappers die (on)gevraagd advies geeft over de corona-aanpak, laat aan Hart van Nederland weten dat de uitspraak van zijn collega Mooy iets genuanceerder ligt. Volgens Schellekens moet het kabinet voorkomen dat scholen brandhaarden worden, maar aan de andere kant vindt hij dat kinderen school nodig hebben en een sluiting grote gevolgen heeft.

“Als je de besmettingen in Nederland echt omlaag wilt brengen, moet je ook naar de scholen gaan kijken. Het probleem is alleen dat het sluiten van scholen maatschappelijke consequenties heeft. En daar moet ook naar gekeken worden”, aldus Schellekens. “De afweging van alle maatschappelijke belangen ligt bij het kabinet. Wij willen alleen onze overwegingen aanreiken, het kabinet moet de knoop doorhakken.”

Net als Schellekens vindt ook Red Team-lid Marino van Zelst dat de uitspraak van collega Ginny Mooy iets genuanceerder ligt. Het sluiten van scholen is volgens hem alleen een optie als onderdeel van een algehele lockdown. “Schoolsluiting levert natuurlijk veel schade op, dus alleen in de context van zo’n strenge lockdown zou het in overweging genomen moeten worden.”

Zijn scholen brandhaarden?

Schellekens laat weten dat het Red Team wel “erg bezorgd” is. Het percentage positieve testen onder kinderen ligt hoog. 15 tot 25 procent van de geteste kinderen krijgt een positieve uitslag, zegt hij. Ook is er steeds meer uitval onder leraren. Schellekens vreest dat de scholen op deze manier brandhaarden worden voor het virus.

Van den Hof van het RIVM zegt dat het aantal besmettingen onder middelbare scholieren inderdaad toeneemt, maar “dat neemt toe in alle leeftijdsgroepen”. “Deze week was zes procent van de besmette personen middelbare scholier, dat is niet zo’n groot percentage. Als we kijken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, dan zien we dat dat bij middelbare scholieren zelfs lager ligt dan bij alle andere leeftijdsgroepen”, aldus Van den Hof.