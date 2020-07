Het is ondernemers op een bedrijventerrein in Emmeloord een doorn in het oog: de meeuwen. Ze poepen alles onder: muren, ramen, maar ook auto’s, zonnepanelen en soms zelfs klanten. Er is al van alles geprobeerd, maar niets helpt tegen de meeuwenoverlast.

“Al jaren hebben we last van die schijtende vogels. Het is nu niet meer leuk”, vertelt Frank Aarden aan Hart van Nederland. Naast dat het gewoon vies is, kost het de ondernemers ook handenvol geld om alles weer schoon te maken. Van alles is geprobeerd om de overlast de kop in te drukken, maar zonder resultaat. “Het lijkt wel alsof het alleen maar erger wordt”, zucht Aarden.

Beschermde diersoort

Omdat meeuwen een beschermde diersoort zijn, mogen ze niet zomaar worden afgeschoten. Dus ook de gemeente Noordoostpolder, waar Emmeloord onder valt, zegt weinig te kunnen betekenen voor de ondernemers. De Dierenbescherming begrijpt goed dat er soms sprake is van meeuwenoverlast en ziet toch ook een rol weggelegd voor gemeenten.

“De truc om overlast te voorkomen is ervoor zorgen dat de meeuwen geen nesten kunnen bouwen op plekken waar dat niet gewenst is”, legt woordvoerster Lisanne de Boer uit. “Idealiter zorgt de gemeente dan voor een alternatief waar de vogels wel kunnen broeden.”

‘Oplossing hielp even’

Meeuwen zijn intelligente dieren, zo weet Aarden inmiddels uit ervaring. “We hebben van die vliegende neproofvogels op grote stokken neergezet. Dat hielp even”, weet hij. “Maar nu denken die meeuwen ‘ha, gezellig’ en ze gaan er rustig naast zitten.”

Om te voorkomen dat de vogels volgend jaar in het broedseizoen opnieuw nesten maken gaan de Emmeloordse ondernemers dit najaar aan de slag met het spannen van netten.

Meeuwenoverlast voorkomen

De Dierenbescherming benadrukt dat de meeuwen echt bij Nederland horen, zowel in de stad als in de kustgebieden. “Naast het proberen om overlastgevende broedplaatsen onvriendelijker te maken voor meeuwen is het ook belangrijk om ze nooit te voeren”, aldus Der Boer.

Volgens haar kunnen mensen helpen om de meeuwenoverlast te verminderen door geen voedselresten op straat te gooien. “En voor de gemeentes is een rol weggelegd door ondergrondse vuilcontainers aan te leggen”, roept ze tot slot op.