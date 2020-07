Man overleden na schietpartij Hoofddorp, politie jaagt op verdachte

Een schietincident in Hoofddorp heeft een nog onbekende man het leven gekost. Het slachtoffer werd maandagmiddag op de Opaallaan onder vuur genomen. Het slachtoffer werd nog wel gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten.

De politie pakte al gauw een verdachte op. Naar een tweede verdachte wordt nog hard gezocht. Agenten krijgen hierbij hulp van de politiehelikopter, speurhonden en motorrijders.

Goede hoop

“Hij is in een auto weggereden en we hebben goede hoop dat we hem snel vinden”, aldus een woordvoerder. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend.

Mannelijk slachtoffer #Hoofddorp #Haarlemmermeer is overleden. Woordvoerder politie Noord-Holland komt ook naar de plaats van het incident. — POL_KENland (@POL_KENland) July 13, 2020

Later meer.