Dode bij schietpartij in dorpscentrum Beuningen

Bij een schietpartij in het Gelderse Beuningen is maandagochtend een man om het leven gekomen. De mogelijke daders zijn in een busje weggereden.

De melding kwam rond 8.30 uur binnen: er was geschoten rond het Thorbeckeplein in het centrum van het dorp. De schietpartij gebeurde om de hoek bij een winkelcentrum. De hulpdiensten rukten massaal uit, er werd ook een traumahelikopter ingezet.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar aan zijn verwondingen overleden. Wat de aanleiding voor de schietpartij was, is niet bekend. De politie is bezig met onderzoek, de omgeving is ruim afgezet en inmiddels zijn er op de Burgemeester Geradtslaan schermen geplaatst rond de plaats delict.

In busje met bivakmutsen

Na de schietpartij reed een crèmekleurig busje weg in een onbekende richting. In het busje zaten volgens de politie twee mannen. Ze zouden bivakmutsen dragen. Bij de zoektocht naar de mogelijke daders wordt een politiehelikopter ingezet.

Getuigen en mensen die het busje zien worden opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Bij een verdachte situatie moeten mensen direct 112 bellen, meldt de politie. Mensen wordt met klem verzocht om de verdachten niet zelf te benaderen.

