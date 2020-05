Een wolf teistert de schapenboeren in Noord-Brabant en daarom komt de provincie maandag met een oplossing: wolfwerende netten. Niet alle boeren denken dat het probleem hiermee is opgelost, omdat er veel te weinig netten zouden zijn. De Zoogdiervereniging vreest ondertussen voor het lot van de wolf en roept op: ga vooral niet zelf op zoek!

Boer Bart van Ekkendonk krijgt de wolfwerende netten maandagochtend binnen. Hij is blij met de netten. Als hij die zelf had moeten betalen, had hij naar eigen zeggen het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Toch ziet hij dit niet als oplossing. “Ik heb er nu acht gekregen, maar eigenlijk heb ik er dertig nodig.”

Niet groot genoeg

De boer uit Heusden heeft 1200 schapen en gelukkig is er nog geen één gepakt door de wolf. “Andere schapen in de omgeving waren toch altijd makkelijkere prooien. Ik gebruikte altijd al netten, maar die zijn niet helemaal wolfwerend.” Ook collega-schapenboer Jos Verhulst uit Ammerzoden gelooft niet in de netten. “Bij die grote percelen van twintig hectare is het niet mogelijk om ze af te rasteren,” zei hij eerder tegen Hart van Nederland. Volgens Jos moet de wolf zélf worden ingesloten.

Provincie Noord-Brabant zegt tot nu toe aan de vraag te kunnen voldoen, maar geeft toe dat de setjes netten die zij in bruikleen geven niet altijd groot genoeg zijn. “Het zijn setjes voor een gebied van een bepaalde grootte,” zegt een woordvoerster. Maandagmiddag hebben zij zes nieuwe netten besteld. Het aantal aanvragen stijgt, maar zijn volgens de provincie ‘nog steeds op één hand te tellen’.

Zelf op zoek

De Zoogdiervereniging merkt dat mensen soms zelf op zoek gaan naar de wolf. Woordvoerder Glenn Lelieveld vindt dit heel onverstandig en roept op om dit vooral niet te doen. “In de regio Noord-Brabant gaan geruchten dat de wolf zou zijn aangeschoten en ik heb ook wel filmpjes gezien,” zegt hij tegen Hart van Nederland. “Zo’n wolf raakt hier alleen maar ontregeld van en het doden van een wolf is een misdaad, waar een jarenlange celstraf opstaat. Lelieveld ziet het plaatsen van een afrastering om het vee dan ook als enige goede oplossing.