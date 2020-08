Sammie (10) gaat langs de deuren voor slachtoffers Beiroet: 'Ik vind het heel erg voor die mensen'

Het hele land zamelt geld in voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Zo zamelt een groep Twentse bakkers samen geld in voor giro 555. Maar ook de 10-jarige Sammie uit het Limburgse Milsbeek zit niet stil.

Naast het doneren van zijn verjaardagsgeld gaat hij ook langs de deuren. Dit om te vragen of buurtbewoners iets over hebben voor de slachtoffers in Beiroet.

Sammie besloot dit te doen nadat hij de beelden uit Libanon zag: “Ik vond het wel heel erg”, vertelt hij. “Als wij dit hebben willen we ook graag geholpen worden”. De 10-jarige weldoener heeft inmiddels 170 euro opgehaald, maar laat het daar niet bij. “Ik wil zeker 200 euro ophalen.”

Het gaat al goed met de actie van Sammie. Aan het einde van de dag had hij al ruim 20 euro opgehaald.

Bakkers voor Beiroet

In Twente moeten klanten van Bakkerij Nollen niet gek opkijken als ze de vraag krijgen of ze een extra euro voor hun brood willen betalen. In de 14 vestigingen van de bakkerijketen in Twente willen ze op die manier geld inzamelen voor de mensen in Libanon.

De solidariteit voor de Libanese slachtoffers van de explosie komt niet helemaal uit de lucht vallen. “Als wij de beelden zien op het journaal zien we steeds prominent die graansilo’s die verwoest zijn”, vertelt bakker Vincent Nollen. “Vanuit de bakkersbranche is daarom het idee ontstaan dat wij als bakkers ook wat doen voor de mensen in Beiroet.”

De klanten van Bakkerij Nollen zijn positief over het initiatief. “Die mensen hadden het al zo moeilijk en toen kwam dit er nog overheen”, vertelt een klant die aan de actie heeft meegedaan. Naar eigen zeggen was ze erg ontdaan door de gebeurtenissen in Libanon. Ze laat het hier dan ook niet bij: “Vanavond is er weer een actie dus dan ga ik nog een keer doneren.”