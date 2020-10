Voormalig Hofstadgroep-lid Samir A. wilde daadwerkelijk bloedige aanslagen plegen in Nederland. De Telegraaf meldt dat de terrorist daarover uitspraken doet in een documentaire die maandag wordt uitgezonden.

De krant heeft de documentaire, Staatsvijand Nr. 1 van filmmaker Sinan Can, al gezien. Samir A. werd ruim tien jaar geleden veroordeeld voor het voorbereiden van een (terroristische) aanslag. Hij kwam in 2013 vrij, maar zit sinds juni opnieuw vast vanwege een terrorismeverdenking.

Plattegronden en bomgordels

In de documentaire gaat de terrorist in op de aanslag die hij begin jaren nul voorbereidde. In 2003 sloegen de veiligheidsdiensten alarm: Samir A. had chemicaliën voor explosieven in huis. De zaak kwam eerst niet rond, maar bij een tweede huiszoeking een jaar later was het raak.

Lees terug: Samir A. niet vervolgd voor ‘beramen aanslag’

De recherche vond plattegronden en aanslagplannen tegen Schiphol, de Tweede Kamer, het ministerie van Defensie, kerncentrale Borssele of het AIVD-kantoor. In 2005 werd Samir A. voor de derde keer aangehouden. Hij had geprobeerd tien Kalasjnikovs, pistolen en bomgordels te kopen, maar ontkende iets van plan te zijn geweest.

‘Terreuralarm was terecht’

Tegenover Sinan Can vertelt de terrorist nu hoe het echt zat. “Als we alle middelen hadden gehad, dan was het wel tot iets gekomen. Tot een aanslag, ja.” Ook was het terreuralarm destijds terecht, geeft hij toe. “We waren aan het spelen met ideeën van wat wordt het nou?”

Volgens hem waren er “meerdere opties”. “Een kerncentrale is wel heel ludiek maar ook weer te schadelijk, dus wat zal het zijn, de Tweede Kamer, een militaire kazerne, Schiphol, AIVD-gebouw. We hadden het idee, zullen we wat doen, is het niet tijd om een daad te stellen?”

Redactie/ANP