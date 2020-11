Samen naar School-klas wacht op erkenning: 'Zijn geen steek opgeschoten'

Ondanks hulp van de Tweede Kamer, worden de ‘Samen naar School-klassen’ voor kinderen met een beperking nog steeds niet erkend als onderwijsinstelling. Het gevolg is dat ouders veel moeite moeten doen om goed onderwijs te regelen voor hun kinderen.

In een Samen naar School-klas krijgen kinderen met een beperking onderwijs en intensieve begeleiding. Op bepaalde momenten in de week sluiten ze aan bij reguliere klassen. Op deze manier blijven de kinderen tussen hun leeftijdsgenootjes en eindigen ze niet zonder les thuis.

Goed onderwijs

In zo’n klas ontwikkelen kinderen zich een stuk sneller, zegt moeder Anneke Joren-Roelofs. Haar dochter Lotta (8) is meervoudig beperkt. Om goed onderwijs voor haar te regelen, richtte Anneke zelf een Samen naar School-klas op. Daardoor kan Lotta nu op school samenspelen met haar broertje Pelle, die in een reguliere klas zit.

Maar om dat te regelen, moest Anneke zich door een hoop bureaucratie heen worstelen. Zo moest ze tot voor kort elk jaar een leerplichtontheffing aanvragen voor haar dochtertje. “En ik wil helemaal niet dat ze een ontheffing moet krijgen, ik wil gewoon dat ze goed onderwijs krijgt.”

Erkenning voor Samen naar School-klassen

Om ouders te helpen, vroeg de Tweede Kamer in februari aan minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om de Samen naar School-klassen te erkennen als onderwijsinstelling. Op die manier kunnen de klassen ook aanspraak maken op onderwijsgeld.

Dat is na al die maanden nog steeds niet gebeurd. “We zijn geen steek opgeschoten”, zegt Esther de Bruijn, een van de bedenkers van de speciale klassen. “Ik snap niet waarom het maar niet lukt. Sommige ouders komen hierdoor in de problemen. Wij blijven doorgaan, omdat deze kinderen ons nodig hebben. Maar met onderwijsgeld zou dat veel makkelijker zijn.”

Inmiddels heeft GroenLinks-Kamerlid het ministerie van Onderwijs gevraagd om haast te maken. Minister Slob zegt dat hij het initiatief van de Samen naar School-klas waardeert, maar dat hij niet zomaar alle wensen kan vervullen.