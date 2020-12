Samen aan het digitale kerstdiner met onbekenden via videobellen

Stichting Eet Mee regelt al jarenlang (video-)etentjes tussen onbekenden, bedoeld voor mensen die nieuwe mensen willen leren kennen. Voor de kerstdagen kregen ze zo’n zestig aanmeldingen.

Yvonne de Koning is een van de deelnemers. Ze heeft dit jaar geen drukke agenda tijdens de kerstdagen. Yvonne heeft wel kinderen, maar dit jaar is ze alleen tijdens de diners op Eerste en Tweede Kerstdag. Ze viert daarom dit jaar kerst met onbekenden via Stichting Eet Mee. Met de laptop op tafel eten ze samen vanuit hun eigen huizen.

“Ik ben met Kerstmis alleen. Dat ben ik gewend en vind ik niet zo’n punt. Maar wat ik wel vervelend vind, is het alleen zijn tijdens het diner en daarom doe ik mee”, vertelt Yvonne tegenover Hart van Nederland.

Iedereen is welkom

Annelies Kastein van Stichting Eet Mee helpt mensen al tien jaar aan leuke eetafspraken. Zij vertelt dat in principe iedereen welkom is bij de video-etentjes. “Of je nu graag nieuwe mensen wilt ontmoeten of het leuk vindt om andere verhalen te horen; van harte welkom. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je op deze manier de Nederlandse taal wilt leren, bijvoorbeeld mensen met een migratie-achtergrond.”