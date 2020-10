Ruzie over lachgascilinder leidt tot steekpartij in Heerhugowaard

Bij een steekpartij in een woning in Heerhugowaard is vrijdagnacht een 22-jarige man uit Alkmaar zwaargewond geraakt. Het motief van de steekpartij zou een ruzie om een lachgascilinder zijn geweest.

De politie zegt dat de jongens bij elkaar waren gekomen omdat de ouders van een van hen niet thuis waren. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. “Hij bleek te zijn gestoken in zijn arm en borst. Er was sprake van veel bloedverlies. De politie heeft in verband met de verwondingen direct een tourniquet aangelegd om het bloedverlies te verminderen”, aldus de politie. Daarna is de jongen met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ondergedoken verdachte

De verdachte kon zaterdagmiddag worden aangehouden. Hij zat ondergedoken. De 21-jarige verdachte is afkomstig uit Eemnes en wordt verdacht van zware mishandeling.