Rutte wenst met corona besmette Trump beterschap namens kabinet

Premier Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania “een snel en volledig herstel van het coronavirus” toegewenst. Dat deed hij mede namens zijn kabinet. Ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wenst Trump “natuurlijk beterschap”.

Trump (74) en zijn vrouw zijn in thuisisolatie na een positieve test, meldde de president vrijdagochtend vroeg (Nederlandse tijd).

On behalf of the Dutch cabinet, I wish President @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy and full recovery from COVID-19. — Mark Rutte (@MinPres) October 2, 2020

“Zoals we weten is het een gevaarlijke ziekte, dat wens je niemand toe”, zei Blok vrijdag voor aanvang van de ministerraad. De bewindsman heeft geen zorgen over de gevolgen die het kan hebben als de president langere tijd is uitgeschakeld. “Daar voorziet de Amerikaanse grondwet natuurlijk in”, zegt hij. Vicepresident Mike Pence neemt het in dat geval tijdelijk van hem over. “Ze zullen dan zelf kijken wat dat betekent voor de verkiezingen”, aldus Blok.

Niemand is immuun

Volgens zorgminister Hugo de Jonge toont de positieve test van Trump nog eens aan hoe belangrijk het is dat iedereen zich houdt aan de anderhalve meter afstand. “Niemand is er uiteindelijk immuun voor”, waarschuwt hij. “Ik wens hem veel sterkte.”

De Jonge stelt vast dat Trump deze week in het televisiedebat met de Democratische presidentskandidaat Joe Biden “gelukkig” wel goed afstand hield.

