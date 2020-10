Een dag nadat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hadden gezegd dat de gedeeltelijke lockdown nog tot in december gaat voortduren, gaan beide bewindslieden in debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis.

De Kamer is de afgelopen tijd steeds kritischer geworden over het coronabeleid van het kabinet. Partijen vinden onder meer dat het kabinet te lang heeft gewacht met nieuwe maatregelen om het groeiend aantal besmettingen te stoppen.

‘Beeld niet ongunstig’

Het is nu nog te vroeg om het effect van de nieuwe maatregelen te meten, zei Rutte dinsdagavond. De maatregelen werden bijna twee weken geleden van kracht. Het beeld van de laatste dagen is volgens de premier niet ongunstig. Er is een afvlakking zichtbaar maar de cijfers blijven te hoog.

Vooraf aan het debat zijn de Kamerleden bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel en Ernst Kuipers van Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).