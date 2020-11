Rutte: claims Trump over verkiezingsfraude 'opmerkelijk'

Dat de Amerikaanse president Donald Trump ongefundeerd verkiezingsfraude met poststemmen suggereert en meerdere rechtszaken over het tellen van de stemmen heeft aangekondigd, is volgens premier Mark Rutte “opmerkelijk”. Meer wil hij er niet over kwijt omdat het niet aan hem is binnenlandse zaken van de Verenigde Staten te becommentariëren, vindt hij.

In de Verenigde Staten, waar nog steeds stemmen worden geteld voor de presidentsverkiezingen, is de democratie volgens Rutte “in volle werking”. Hij noemt vrije, democratische verkiezingen een van de pijlers onder de liberale, democratische rechtstaat.

Toekomstige samenwerking

Hij wil eerst afwachten hoe de verkiezingen aflopen, voordat hij Donald Trump of Joe Biden feliciteert met de overwinning. Dat kan volgens hem nog uren of zelfs dagen duren.

Wel ziet Rutte uit naar de toekomstige samenwerking met de winnaar, wie dat ook moge zijn. “De grote geopolitieke vraagstukken die op dit moment op ons afkomen zijn zo groot dat we die alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden, zowel met Trump als met Biden.”

ANP