Vier hooglanders doodgebeten bij Someren, valt de wolf nu ook runderen aan?

Een gruwelijk gezicht. Dat is het als je de foto’s bekijkt die boer Jos Leenders uit het Brabantse Someren heeft gemaakt. De afgelopen weken zijn vier van zijn Schotse hooglanders doodgebeten. Hoogstwaarschijnlijk door een wolf, of misschien zelfs meerdere wolven.

Het gaat om nog relatief jonge runderen, volgens Jos waren ze ongeveer zo groot als een flink schaap. Het is de boer niet in de koude kleren gaan zitten, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik schrok er eigenlijk wel een beetje van.”

Jos grapt dat hij de wolf van de zeven geitjes kent en wel wat gewend is. “Maar hierdoor was ik toch wel verrast. Ook dat de wolf nu actief is in het zuiden.”

Wolf bijt rund?

LTO Nederland heeft na dit incident, of eigenlijk het zoveelste incident, aan de provincies Noord-Brabant en Limburg gevraagd om een wolvencommissie in het leven te roepen. In Gelderland is er al zo’n commissie en daar heeft het volgens de organisatie die voor de boerenbelangen opkomt goed gewerkt.

Zo hopen de boeren dat er kan worden gekeken naar een financiële bijdrage voor het beschermen van de dieren van de getroffen boeren. Al valt er bij boer Jos nog niet met honderd procent zekerheid te stellen dat zijn hooglanders daadwerkelijk door één of meerdere wolven gedood zijn.

Daar moet een DNA-test nog uitsluitsel over geven. “Vaak vallen wolven alleen schapen aan”, weet de boer uit Someren. “Maar nu heeft het er wel alle schijn van. Ik heb de twijfelachtige eer om de eerste boer in Nederland te zijn waar ze een rund hebben doodgebeten”, zegt hij met een wrange lach. “Al blijf ik wel nuchter, want het is ook de natuur hè!”

Foto: Jos Leenders