Run op zwarte katten in 'ongeluksjaar' 2020: 'Lijkt wel alsof iedereen er één wil'

Zwarte katten brengen ongeluk, zo denken veel mensen. En dus blijven veel asielen vaak met deze beestjes zitten. Maar dát bijgeloof lijkt niet meer te bestaan. Na een reclame van de Staatsloterij en een posteractie van Stichting Dierenasiel is een run ontstaan op de schattige zwarte poezen. Bij kattenopvang Kastet in Munnikenzijl loopt het storm nadat de actie gelanceerd is. Eigenaresse Wendie Hol kan de drukte amper aan. Ze wordt bedolven onder belletjes, mailtjes en appjes. “Het lijkt wel of iedereen ineens een zwarte kat wil!”

Het begon allemaal met een reclame van de Staatsloterij. Daarin speelt het zwarte katje Frummel de hoofdrol. Hij blijft als laatste van zijn nestje over – omdat zwarte katten volgens de traditie ongeluk brengen – maar zijn nieuwe baasje laat zich daar niet door afschrikken. In de reclame brengt Frummel voor zijn nieuwe baasje zelfs geluk.

Inhaker op de reclame

Stichting Dierenasiel haakte in op de populaire reclame en verspreidde posters in alle grote steden met daarop zwarte poezen die op zoek zijn naar een nieuw baasje. Sindsdien zijn de beestjes niet aan te slepen, zo merken asielen door het hele land.

“Ik ben in staat om mijn telefoon in de kliko te gooien”, lacht Wendie Hol van Kattenopvang Kastet uit het Friese Munnikezijl. “De hele dag door word ik gebeld en ik heb nog 250 ongelezen mails. “Frummel , Dick, Coco, Beer, Leny, Roos, alle ‘posterpoezen’ zijn al weg, Hebben allemaal een nieuw baasje. Alleen Jip zit hier nog, maar daar vinden we vandaag vast een nieuw thuis voor.”

Leny heeft een nieuw baasje

Een van de katten die via een poster een nieuw baasje heeft gevonden is Leny. Ze woont nu bij mevrouw Van Boon in Groningen en heet tegenwoordig trouwens Guusje. “Ik ben erg blij met Guusje,” glundert mevrouw van Boon. “Het is een schat van een beestje, goed opgevoed, maar nog wel een beetje schuw. Een nieuw thuis, dat gun je toch alle katten uit het asiel?”

Wie trouwens nog op zoek is naar een nieuwe kat, kan nog prima terecht bij Wendie in Munnikezijl. “We hebben hier nog meer dan genoeg katten zitten en vandaag krijg ik er weer een aantal binnen. Zwart, zwart met wit, maar ook in alle andere kleuren.”

