Rudi vindt tijdens fietsen meter lange kaaiman tussen bladeren

Rudi Hofman uit het Gelderse Voorst stuitte vorige week donderdag op een wel heel bijzonder tafereel. Hij zat op de fiets toen hij onderweg iets tussen de bladeren zag liggen. “Het leek wel op een krokodil.”

Om het dier van iets dichterbij te bekijken stapte Rudi van zijn fiets af om een kijkje te nemen, vertelt hij aan Hart van Nederland. Tot zijn verbazing lag er een opgezette kaaiman van ongeveer een meter lang tussen de bladeren. “Ik heb van dichtbij wat foto’s gemaakt en die doorgestuurd naar een reptielkenner. Die bevestigde dat het een kaaiman was.”

Laten liggen

Uiteindelijk liet Rudi de kaaiman liggen, “Want ik moest door naar een klus.” Eenmaal thuis vertelde hij aan zijn vrouw over de bijzondere vondst. “Ze vond het jammer dat ik het dier niet heb meegenomen, omdat ze die graag aan de kinderen in haar klas wilde laten zien.”

Lees ook: Gigantische ‘leguaan’ jaagt buurtbewoners in Alkmaar de stuipen op het lijf

Rudi belde de politie om een melding te maken, maar zij konden weinig voor hem betekenen en verwezen hem door naar de dierenambulance. “Ik had begrepen dat de dierenambulance de kaaiman heeft meegenomen. In opdracht van de NVWA is het dier vernietigd, arm beest.”

Kwajongensstreek

Om te achterhalen wie het dier heeft neergelegd zoekt Rudi naar de eigenaar. “Misschien is het gewoon een kwajongenstreek om iemand te laten schrikken? Ik zou wel willen weten waarom iemand dat dier daar heeft neergelegd.”

Hij heeft inmiddels veel reacties gehad op zijn oproep via sociale media, maar daar zat de eigenaar niet tussen. “Ik heb wel veel reacties gehad van mensen die geïnteresseerd zijn in het dier.” Rudi wil graag weten wie de eigenaar is en waarom de opgezette kaaiman daar is geplaatst. Mocht jij weten wat het verhaal erachter is, mail dan naar rudi@teksstudiohofman.nl