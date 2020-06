Nu de coronacrisis over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, slaan mensen zoetjes aan weer daten. Maar pas op, want volgens het politienetwerk Roze in Blauw is in de homoseksuele datingwereld een zorgwekkende trend te zien.

Roze in Blauw, een netwerk binnen de politie dat zich speciaal bezighoudt met de bestrijding van anti-homogeweld, krijgt steeds meer meldingen binnen van slachtoffers. In eerste instantie verlopen de gesprekken op datingsites en -apps prettig, maar al snel mondt het uit in misselijke chantage.

“Vanuit het niets claimt de ‘date’ minderjarig te zijn en probeert hiermee zijn slachtoffer onder druk te zetten en geld afhandig te maken”, waarschuwt Roze in Blauw op Facebook. Dit soort chantage vindt vooral plaats op datingsites en -apps, dus wees gewaarschuwd. Mensen die zoiets is overkomen kunnen hierover de politie bellen via telefoonnummer 088-1691234.

Ook heeft Roze in Blauw een paar nuttige tips: