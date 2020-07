Op het Wad bij Zwarte Haan in Friesland zijn sinds een paar dagen een stuk of tien roze flamingo’s te bewonderen. De roze rakkers trekken veel bekijks

Natuurfotografen en hobbyisten die zijn afgereisd naar het noorden moeten wel goed inzoomen. De tropische vogels blijven namelijk behoorlijk op afstand van hun menselijke fans om daar de bodem van het wad af te sporen naar lekkers.

Er worden in het Waddengebied vaker flamingo’s gezien. De laatste melding kwam uit de Rottige Meente bij Nijetrijne. Een paar weken terug werden de roze dieren gezien in een polder vlak bij het Noord-Hollandse Durgerdam. Uit de ringen die om de poten van die vogels zaten, was te herleiden dat ze geringd waren in de buurt van Málaga in Spanje.

Waar komen ze vandaan?

Of deze flamingo’s bij Zwarte Haan daar ook vandaan komen, is onduidelijk. Door de afstand niet te zien is of ze geringd zijn, laat staan waar. Het is ook mogelijk dat ze oorspronkelijk uit het Duitse Zwillbrocker Venn komen, daar zijn in de jaren tachtig een aantal flamingo’s ontsnapt die zich vervolgens hebben voortgeplant.

Beeld: Noormannen