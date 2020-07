Roy B. in hoger beroep na fors hogere straf voor dood Orlando Boldewijn

De 29-jarige Roy B. uit Wernhout gaat in hoger beroep, nadat de rechtbank hem een ruim twee keer hogere straf oplegde dan was geëist voor de dood van Orlando Boldewijn.

De rechtbank in Den Haag veroordeelde B. tot 44 maanden (ruim 3,5 jaar) cel omdat hij de 17-jarige Orlando niet te hulp is geschoten toen die in doodsnood in het ijskoude water lag. Het Openbaar Ministerie had twintig maanden geëist.

B. belde geen 112

Orlando verdronk op 18 februari 2018 na een afspraak met B. Die beweerde dat hij de jongen na hun afspraak op zijn woonboot in de Haagse wijk Ypenburg naar de kant had gebracht, zodat Orlando de laatste tram naar huis kon nemen. Daar kwam hij nooit aan. Het lichaam van Orlando werd ruim een week later in het water bij de woonboot van B. gevonden.

De rechtbank verweet het B. dat hij niet 112 heeft gebeld. In dat geval had Orlando waarschijnlijk wel gered kunnen worden.

In paniek

B. heeft verklaard dat hij “helemaal in paniek was” en niet wist wat hij moest doen, en daarom niet 112 belde maar is gaan slapen. De rechtbank noemde dat niet aannemelijk. Dat B. later is gaan vissen op de plek waar Orlando nog lag, toont volgens de rechters “een groot gebrek aan moreel besef” bij B.

De straf is fors hoger dan de eis die de officier van justitie had gesteld, twintig maanden. De rechtbank vond een nog hogere straf op zijn plaats, maar heeft rekening gehouden met de bedreigingen die B. na zijn arrestatie ontving en dat het lang heeft geduurd voordat de zaak werd behandeld.

Nabestaanden van Orlando reageerden opgelucht op het vonnis. Volgens hun advocaat zijn ze “heel tevreden”. “Dit doet recht aan de zaak en vooral recht aan Orlando.”

