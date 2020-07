Rotterdamse leerlingen met een achterstand kunnen deze zomer alsnog naar school

De vakantie is pas net begonnen voor kinderen in Rotterdam, maar sommige van hen gaan nu alweer naar school. Alleen niet zozeer in het klassieke klaslokaal, maar spelenderwijs bij de nieuwe zomerschool, de Zomercampus010. Rotterdamse kinderen die door corona een onderwijsachterstand hebben opgelopen, kunnen vanaf vandaag gratis hun kennis bijspijkeren.

Janayli en haar broer Jachairo zagen een vakantie naar Israël niet doorgaan vanwege de coronacrisis. “Ja, dat is heel erg balen”, vertelt Janayli. “Maar hier dansen lijkt me heel leuk.” Haar broer heeft andere plannen op de zomerschool. “Skateboarden, dat wil ik gaan leren.” Moeder Chabon Seymonson is blij dat de kinderen na vier maanden thuiszitten weer leuke activiteiten hebben. “Ik heb mijn kinderen aangemeld omdat we op vakantie zouden gaan, maar dat is helaas niet doorgegaan door corona. Ik vind het een mooi initiatief omdat ze zo toch twee weken bezig zijn. Met schoolvrienden, en actief.”

Sportief en leerzaam

De gemeente Rotterdam organiseert het initiatief samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur. Binnen vier weken is de Rotterdamse zomerschool opgezet. Er is meer haast achter gezet, omdat kinderen door corona een achterstand begonnen te krijgen. Het initiatief biedt een plek voor ongeveer 6.000 kinderen uit het basisonderwijs en voor-examenklassen van het voortgezet onderwijs. Het gaat er vooral om dat kinderen hun talenten ontwikkelen, nieuwe vrienden ontmoeten en leuke activiteiten ondernemen.

Lees ook: Zomerschool van start: aantal leerlingen in Zaanstad verdubbeld

Kinderen die zich aanmelden zijn afkomstig van scholen uit wijken, waarvan een hoger risico is op onderwijsachterstand. Daar ontstond ook het idee bij initiatiefnemer Samuel Schampers. “Ik woon zelf in Spangen, een zogeheten kansenwijk. Toen de coronacrisis uitbrak en de lockdown begon zag ik steeds dezelfde kinderen spelen op het plein, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Ondanks dat we drieduizend laptops hebben weggezet voor de jeugd in Rotterdam, weten we dus niet iedereen te bereiken. Toen dacht ik: daar moeten we iets mee. We hopen zo na de zomer kinderen met meer zelfvertrouwen, met een betere taalbeheersing en sportiever in de klas te krijgen.”

Volgend jaar weer?

In nog geen vier weken tijd zijn er 4.000 aanmeldingen binnen gehaald. Maandag kwamen er al 1.600 kinderen en is de school geopend door burgemeester Ahmed Aboutaleb. “Dit is voor mij een droom die uitkomt”, vertelt de burgervader midden in het feestgedruis. “We hebben duizenden kinderen, corona of geen corona, met ouders van wie de beurs smal is om weg te gaan. Het is leuk om hen een vakantieherinnering te geven waarmee ze op school ook aan kunnen komen.”

Lees ook: Eindelijk zomer op de camping! Vakantie in eigen land is weer leuk

Het initiatief ontstond dankzij de coronacrisis, maar als het aan de burgemeester ligt wordt de zomercampus een terugkerend fenomeen. “Dit had wat mij betreft al eerder moeten gebeuren. De coronacrisis is nu het moment waarmee het is afgedwongen. Maar eigenlijk moet je dit in onze grote steden elk jaar hebben.”

Ouders die ook wel wat zien in de zomerschool kunnen hun kinderen nog opgeven. Er zijn nog plekken vrij voor de derde periode, die begint op maandag 17 augustus.