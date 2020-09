Rotjongens duwen Damiën (8) in het water voor 'leuk' TikTok-filmpje

Kleine Damiën (8) uit Almelo was zich dinsdag aan het vermaken in een doeparkje achter zijn huis toen zijn speelplezier danig werd verpest door circa vijf oudere jongens die hem voor tien euro een ‘TikTok-challenge’ wilden laten doen. Die challenge mondde uit in een drama voor het kind.

Zijn moeder Jaymie vertelt aan Hart van Nederland dat haar zoon huilend en kletsnat thuiskwam van het buitenspelen. “Hij vertelde dat een aantal grote jongens hem zeiden dat hij tien euro zou krijgen als hij vier keer over de reling van het bruggetje bij de Hagenborgh zou klimmen. Dat deed hij, maar die tien euro kreeg hij niet.” Vervolgens beloofden ze de knul dat hij dertig euro zou krijgen als hij in de rivier zou springen. “Dat wilde hij niet. Hij stond met zijn rug naar de sloot toen ze hem er zomaar in duwden.”

Kopje onder

Daarna maakten de tieners zich snel uit de voeten. Damiën ging kopje onder en hield zich daarna al spartelend boven water. Hij kon zich gelukkig aan de zijkant vasthouden en twee mensen, die hem hoorden roepen, hielpen hem uit het water.

De nare streek van de jongens heeft een stempel gedrukt op Damiën. Moeder Jaymie is woest. “Dit had natuurlijk heel anders kunnen aflopen. Als er een harde stroming was geweest, of als het water ondiep was en hij met zijn hoofd ergens tegenaan was gestoten… Je kan van de kant niet zien hoe diep het water is. Dit is een levensgevaarlijke actie van die jongens.”

Signalement

Die jongens zijn helaas nog spoorloos. Jaymie plaatste een bericht over het drama op haar Facebookpagina en kwam zo in contact met de mensen die haar zoon uit het water hielpen. Zij gaven een signalement van de daders. Het gaat vermoedelijk om twee (gezette) jongens met waarschijnlijk een Turks uiterlijk, drie blanke jongens waarvan één met blond haar en sproetjes. Eén van hen reed op een fiets met een krat voorop, één op een blauwe sportfiets en één op een rode fiets. Ze zijn rond de zestien, zeventien jaar, “maar één van die jongens zou hebben geroepen dat hij negentien was”.

Jaymie’s vriend plaatste een bericht over wat Damiën is overkomen op een Almelose communitypagina “en die is wel 950 keer gedeeld. We worden ook op straat aangesproken, het gaat snel rond. Maar dat is goed, want dan is de kans groter dat iemand de jongens misschien ziet.”

Ze moet de jongens zelf niet tegenkomen, zegt Jaymie. “Ze zijn natuurlijk minderjarig dus je kan het heft niet in eigen handen nemen, maar ik ben nu heel kwaad. Daar moet wat tijd overheen.”

TikTok-filmpje spoorloos

Van het TikTok-filmpje ontbreekt nog ieder spoor. “We weten ook niet zeker dát het op TikTok staat maar we hebben op alle mogelijke manieren gezocht, want als we met dat filmpje naar de politie kunnen hebben we bewijs. Nu hebben we alleen een vage beschrijving van de daders.” Ze hoopt dat mensen die het filmpje mogelijk hebben gezien, zich melden. De politie is op de hoogte van wat haar zoon is aangedaan. In de loop van de week zal ze aangifte doen.

De dag na alle ellende had Damiën zwemles, voor zijn B-diploma, maar daar durfde hij niet heen. “De schrik zit er goed in”, volgens Jaymie. “Ik zei tegen hem: maar nu weet je hoe belangrijk het is dat je goed kunt zwemmen! Die B- en C-diploma gaat hij absoluut halen.”

De jongen op de foto is niet Damiën, dit is een stockfoto