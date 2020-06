Roos loopt 'corona de wereld uit' ter nagedachtenis aan overleden moeder Ingrid

In Nederland zijn op dit moment 6105 geregistreerde coronadoden. Eén van hen is de 58-jarige Ingrid van Sambeek. Ze was gezond, jong, positief en sterk, maar toch werd het coronavirus haar fataal. Om meer te weten te komen over Covid-19 is onderzoek nodig. En dus gaat de dochter van Ingrid wandelen om geld in te zamelen.

“Ze was een ontzettend enthousiast persoon en heel warm. Ze straalde eigenlijk altijd en ik weet zeker dat ze dit een mooi initiatief zou vinden”, aldus dochter Roos.

Ingrid was kerngezond

Met haar moeder in gedachten loopt dochter Roos om geld in te zamelen voor onderzoek naar het coronavirus. In maart werd Ingrid plotseling ziek, al gingen de alarmbellen niet direct af. De moeder van drie kinderen is pas 58 en verder kerngezond.

“Ze had in eerste instantie geen coronasymptomen”, vertelt Roos. “Ze hoestte niet, nieste niet en had geen last van keelpijn.” Ook haar man, Huub, zag niet aankomen dat ze werd geveld door het virus. “Van de een op de andere dag werd ze moe en het werd steeds erger.”

Kunstmatige slaap

Toen het corona bleek te zijn, maakte dat het gezin bang. Die angst blijkt terecht. De situatie van Ingrid gaat al snel hard achteruit. Ook als ze eenmaal in het ziekenhuis ligt. Daar werd ze in kunstmatige slaap gehouden.

De artsen konden uiteindelijk niets meer voor haar betekenen. Op 25 april overlijdt Ingrid aan de gevolgen van het coronavirus. Ze laat twee dochters, Roos en Manon, zoon Ron en man Huub achter, ze vormden een hecht gezin.

Loop corona de wereld uit

Dochter Roos doet nu mee aan de actie ‘Loop corona de wereld uit’ van het Radboud Fonds. Ze loopt over twee weken, op 12 juli, ruim 20 kilometer van het Noord-Brabantse Velp naar het Gelderse Nijmegen. Daarmee zamelt ze geld in voor onderzoek naar de ziekte die haar moeder de das om deed.

Ingrid hield ontzettend van wandelen en was gek op de Vierdaagse. De wandeltocht wordt voor Roos dus noodzakelijk en vooral heel bijzonder.