Rijkswaterstaat is boos op weggebruikers op de A12. De afrit Zevenhuizen is afgesloten in verband met een ongeval, maar toch kozen meerdere bestuurders er vrijdagochtend voor om een rood kruis te negeren en via het verdrijvingsvlak hier de snelweg te verlaten.

Om aan te geven dat de afslag dicht is, stond er een rood kruis boven de rijbaan. Op het wegdek waren kegels neergezet. De auto van de weginspecteur blokkeerde de weg. “Als dat niet genoeg is, wat dan wel?”, vraagt Rijkswaterstaat zich af op Twitter.

Lees ook: VIDEO: Snelweg bij Vught bezaaid met tienduizenden sperziebonen

Met een slinger

Op videobeelden is goed te zien hoe verschillende automobilisten en vrachtwagenchauffeurs met een slinger over het verdrijvingsvlak om de afzetting weten heen te rijden. Wanneer het nummerbord van de wegpiraten achterhaald kan worden, kunnen ze een flinke boete op de mat verwachten.