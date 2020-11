Rody (39) wil het enige gaybar van Texel redden: 'Waar een wil is, is een weg!'

Homo’s op Texel hebben sinds vorig jaar ein-de-lijk een plekje waar ze zich thuis voelden, maar ze dreigen dit nu alweer kwijt te raken. De eigenaar van Café Alt Amsterdam, het enige gaycafé van Texel, ziet het door de coronacrisis niet meer zitten en gooit zijn tent in de verkoop. De Texelse LHBTI-community laat het er niet bij zitten. Ze doen er alles aan om de regenboogvlag ook volgend jaar weer te laten wapperen.

Medewerker van het café, homo en Texelaar in hart en nieren Rody de Groot wil niets liever dan de nieuwe eigenaar worden van zijn geliefde homocafé, maar zijn portemonnee laat dit helaas niet toe. Daarom is Rody nu een inzameling gestart.

Enige gaycafé

Het was Rody’s idee om er een gaycafé van te maken. Hij is geboren en getogen in Texel en miste in zijn jeugd altijd een plek om mensen te ontmoeten die net als hij waren. “Zoekende naar ‘mezelf’ was er nooit een plek waar ik ervaringen kon uitwisselen, andere homo’s kon ontmoeten of gewoon zonder enige schaamte mezelf kon zijn,” vertelt hij aan Hart van Nederland.

Als de Texelaar merkt dat er toch al heel veel homo’s komen in het café waar hij werkt, besluit hij voor te stellen om een regenboogvlag op te hangen. Vanaf die dag is Alt Amsterdam het enige homocafé op Texel en dit blijkt een schot in de roos. Steeds meer LHBTI’ers weten het café te vinden, onder hen ook veel toeristen.

‘Thuisplekje’

Volgens vaste bezoekers is het ontzettend belangrijk dat het homocafé blijft bestaan.

Rody vertelt dat het café voor velen net een woonkamer is. “Mensen hebben eindelijk een ‘thuisplekje’ op het eiland. Er zijn bijvoorbeeld twee transgenders die allebei op Texel wonen, maar elkaar pas in het café hebben ontmoet en nu ervaringen met elkaar kunnen delen.” Ook voor LHBTI-ers van buiten Texel is het café een belangrijke plek. Daar kunnen ze even helemaal zichzelf zijn. Daarom zet Rody alles op alles om het café te redden, want ‘waar een wil is is een weg!’

Stiekem hoopt Rody ook op wat hulp van burgemeester Michiel Uitdehaag, die zelf ook homoseksueel is. “Ik heb hem een brief geschreven, maar nog niks ontvangen. Ik zou hem graag uitnodigen om na corona eens gezellig met zijn vriend naar ons café te komen.” Als het Rody lukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen blijft niet alleen de regenboogvlag hangen, maar verandert hij ook meteen de naam. “In Café Rody.”