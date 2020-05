RIVM: 8 nieuwe ziekenhuisopnames door corona, laagste sinds begin registratie

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn de afgelopen 24 uur acht nieuwe ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus gemeld. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie op 12 maart.

Ook het aantal sterfgevallen door het virus is bijzonder laag, dat waren er afgelopen dag eveneens acht. Dat is het laagste aantal sinds 16 maart.

Versoepeling

Het aantal nieuwe sterfgevallen en ziekenhuisopnames daalt al weken. Om die reden heeft het kabinet de coronamaatregelen versoepeld. Zo mag er vanaf vandaag weer één iemand per bewoner op bezoek in het verpleeghuis. Op 1 juni gaan de terrassen weer open, in aangepaste vorm.

Lees ook: Vanaf vandaag weer bezoek mogelijk in verpleeghuizen: dit mag wel en niet

Het virus heeft sinds de uitbraak in Nederland nu zeker 5830 mensen het leven gekost. Dit zijn alleen de overledenen van wie vaststond dat ze het virus hadden opgelopen. Het werkelijke dodental ligt beduidend hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM door de GGD’en in het land.