RIVM-directeur Van Dissel spreekt over 'tweede golf' tijdens briefing: 2250 nieuwe coronabesmettingen

Jaap van Dissel, de directeur van het RIVM, spreekt dinsdagmiddag tijdens een bijpraatsessie de Kamerleden toe. Tijdens de briefing heeft hij voor het eerst de woorden ‘tweede golf’ gebruikt om de huidige situatie aan te duiden.

Het coronavirus is nog altijd in het land en begint sinds twee weken weer aan een opmars. Van Dissel wist ook te melden dat er in de afgelopen 24 uur zijn zo’n 2250 nieuwe corona-gevallen gemeld. Inmiddels ligt in vrijwel heel Nederland het reproductiegetal, het aantal mensen dat iemand gemiddeld besmet, boven de 1.

Ziekenhuisopnames lager dan in maart

Ook in de ziekenhuizen neemt het aantal covid-patiënten weer toe, zij het op een duidelijk lager niveau dan tijdens de piek in maart. “Maar er zijn alweer ziekenhuizen die aparte afdelingen moeten opzetten.” Vooral jongeren raken nu besmet met het virus, maar ook in de verpleeghuizen nemen de aantallen toe. De meeste mensen die overlijden aan de gevolgen van het virus zijn, net als tijdens de eerste piek, boven de 80 jaar oud.

Zo’n 1 miljoen mensen hebben een infectie doorgemaakt, zegt Van Dissel.

RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat inmiddels een miljoen Nederlanders het coronavirus hebben gehad. #coronavirus @HartvNL — Tomas Riemens (@TomasRiemens) September 22, 2020

