Nog eens 1300 mensen in Nederland hebben positief getest op het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen ligt daarmee hoger dan de afgelopen dagen. Zondag meldde de Rijksoverheid op het zogeheten coronadashboard 1087 nieuwe besmettingen. Zaterdag werden 1231 gevallen geregistreerd.

In Den Haag en omstreken kwamen de meeste besmettingen aan het licht tussen zondag- en maandagochtend: 220. In Amsterdam en omgeving kregen 216 mensen een positief testresultaat, in de regio Rotterdam-Rijnmond 143 en in de provincie Utrecht 108. Het aantal positieve tests kwam vorige week woensdag voor het eerst sinds april boven de duizend op een dag uit.

Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten zich laten testen, voor zover de capaciteit dat toelaat. Het hoge aantal positieve tests kan dus voor een deel worden verklaard door het grotere aantal mensen dat zich laat controleren. Het RIVM gaat ervan uit dat nog steeds niet iedere coronapatiënt zich laat testen. Het werkelijke cijfer ligt dus waarschijnlijk nog hoger.

Opnames stijgen

Ook het aantal ziekenhuisopnames is weer toegenomen, tot 209 in totaal. Van de opgenomen patiënten liggen er 166 op verpleegafdelingen en 43 op de intensive care, 7 meer dan zondag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vooral in de Randstad liggen coronapatiënten in het ziekenhuis. Verplaatsingen van patiënten naar andere regio’s zijn vooralsnog niet aan de orde.

Het aantal mensen dat met Covid-19 is opgenomen, is ook nog altijd laag vergeleken met de piek van afgelopen voorjaar, toen op sommige dagen 500 tot 600 nieuwe patiënten werden opgenomen.

ANP/redactie