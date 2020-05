Koud! Maar riviertje in achtertuin is uitkomst voor synchroonzwemmende zussen

In het zwembad kunnen ze niet terecht, dus zochten de zussen Henriëtte (16) en Janneke (18) Tingen uit het Drentse Beilen een andere plek om toch te kunnen synchroonzwemmen. Sinds een paar weken zijn ze bijna dagelijks in het koude riviertje achter hun huis te vinden.

Daar oefenen ze nu hun choreografieën. Ze zouden meedoen aan de Nederlandse Kampioenschappen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Om in het nieuwe wedstrijdseizoen toch hoge ogen te kunnen gooien én omdat ze het zwemmen zo misten, biedt de Beilerstroom nu uitkomst.

Synchroonzwemmen in wetsuits

Thuis trekken de zwemmende zussen hun wetsuits aan en dan stappen ze vanaf de boerderij op hun fiets richting het watertje. “Het riviertje ligt maar tweehonderd meter verderop, maar dan zijn we sneller thuis om weer op te warmen”, aldus Henriëtte. Eerst trekken ze wat baantjes om hun spieren op te warmen. En daarna; neusklemmen op, geluidsbox op play, en oefenen maar.

Met als enige toeschouwers, de koeien in de wei. “Het ligt heel afgelegen”, aldus de zwemsters.

Het zwembad is inmiddels weer open, maar daar mogen ze alleen baantjes zwemmen. “Daar hebben we dus niet zoveel aan.” Voorlopig blijven de zussen dus trainen in de buitenlucht.