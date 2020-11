Renske (39) raakte zwaargewond door historisch wapen tijdens naspelen veldslag

Wonder boven wonder kan ze het nog navertellen. De 39-jarige Renske Konijnenbelt raakte op 10 juni vorig jaar zwaargewond in het Gelderse ‘s-Heerenberg bij een zogenoemd re-enactment evenement. Wat een mooie Tweede Pinksterdag eropuit had moeten worden met haar gezin, eindigde in een nachtmerrie, toen haar darmen doorboord werden met een pompstok en deze afketste op haar staartbot.

Donderdag deed de rechtbank in Zutphen uitspraak in de rechtszaak tegen de man, die door het Openbaar Ministerie vervolgd werd op verdenking van het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door onoplettendheid. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een taakstraf van 80 uur tegen hem, waarvan de helft voorwaardelijk.

Vrijspraak

De rechter heeft de 67-jarige man uit Lichtenvoorde donderdag vrijgesproken van het ernstig verwonden van Renske. Het slachtoffer stond in het publiek te kijken tijdens de re-enactment. Het thema van het evenement was de Tachtigjarige Oorlog was. Op de bewuste dag werd de historische Slag om Bergh, die plaatsvond in 1572, nagespeeld.

Het was de eerste keer dat het evenement werd georganiseerd. Zo’n 65 mensen deden mee aan het naspelen van de bestorming van Kasteel Huis Bergh. De man speelde een musketier. Renske werd in haar buik geraakt door een houten stok, een zogenoemde pompstok, die de man per ongeluk afschoot met zijn musket. Ze moest met spoed naar het ziekenhuis en heeft zelfs een tijdje op de IC gelegen.

Veiligheid

Ze hoopt dat betrokken organisaties lessen hebben geleerd op het gebied van het veiligheid door het ongeluk. “Het had nog veel erger kunnen aflopen.” Ze vervolgt: “Ik hoop met mijn verhaal meer bewustzijn te creëren bij alle mensen die dit aangaat: organisaties, compagnieën, vergunningverleners, veiligheidsadviseurs, deelnemers en bezoekers.”

Volgens de rechtbank valt de man “enige onoplettendheid of onvoorzichtigheid” te verwijten, maar niet zodanig dat hij strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het veroorzaken van de ernstige gevolgen. “Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest”, oordeelde de rechter donderdag.

Re-enactment

Re-enactment houdt in; het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plek waar deze gebeurtenissen oorspronkelijk plaats hebben gevonden, door deelnemers in historisch kostuum. De deelnemers die meedoen zijn vaak vrijwilligers die er veel tijd insteken.

Redactie / ANP