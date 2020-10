René drinkt geregeld een 'bakkie' met premier Rutte: 'We praten overal over, behalve politiek'

Elke maand ontmoeten ze elkaar wel. Premier Mark Rutte en nachtburgemeester in ruste René Bom. Ze spreken af op de Grote Markt bij het beeld van Haagse Harry, doen dan ‘een bakkie’ en kletsen. Niet over politiek, maar over allerlei ander dingen. Bom kent meer politici, en meer politici kennen hem, maar met Mark Rutte is het ‘net even anders’.

“Anderen kennen me nog uit de tijd dat ik nachtburgemeester was, we kwamen elkaar soms tegen bij bepaalde bijeenkomsten. Als ze me nu dan zien, spreken ze me wel aan. Jozias van Aartsen bijvoorbeeld, die roept altijd naar me als hij me ziet lopen. Maar Mark Rutte stuurt me regelmatig een berichtje om af te spreken.”

‘Geen berichtje gehad vandaag’

Vandaag verwacht Bom geen berichtje. “Nee, ik denk dat hij het te druk heeft. Als hij tijd heeft om een kopje koffie met me te drinken, dan weet ik dat meestal ‘s morgens rond achten wel, maar vandaag heb ik geen sms-je gehad.” Ze kletsen vaak gewoon maar wat en hebben het meestal niet over politiek. Toch vindt Bom het leuk om even stil te staan bij het feit dat Rutte al tien jaar onze premier is.

“Dat is toch een prestatie. Hij doet het heel erg goed, vind ik. Van vrienden hoor ik ook dat ze niet veel ophebben met de VVD, maar dat ze Rutte wel goed vinden. Dat hoor je trouwens ook veel mensen zeggen in de verschillende media”, aldus René Bom, om daar aan toe te voegen “Hij zit ook niet voor niets bijna net zo lang als Lubbers. Dat vind ik wel knap van hem hoor.”