Reisadvies Lissabon, Praag en delen van Zwitserland aangescherpt: alleen noodzakelijke reizen

Er zijn weer meerdere gebieden toegevoegd aan de inmiddels steeds langer wordende lijst van oranje gebieden. Waar eerder al grote delen van Frankrijk en Griekenland naar ‘oranje’ werden gezet, worden daar vandaag nieuwe gebieden aan toegevoegd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor een aantal gebieden in de regio Lissabon (Portugal) en de stad Praag (Tsjechië) aangepast naar ‘oranje’, wat staat voor alleen noodzakelijke reizen. Hetzelfde geldt voor een aantal gebieden in Zwitserland (Genève, Freiburg en Vaud). Daartoe is besloten wegens het opgelopen aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus in de gebieden.

Het nieuwe advies betekent dat vakanties worden afgeraden en dat mensen bij thuiskomst tien dagen in quarantaine moeten.

Hongarije

Het ministerie wijst er ook op dat in de Hongaarse hoofdstad Boedapest het aantal besmettingen met het coronavirus ernstig is gestegen. Ook hier geldt dat mensen die er zijn geweest in quarantaine moeten.

Sinds 1 september gelden er reisbeperkingen voor Hongarije voor reizigers uit Nederland. Alleen inwoners van Hongarije mogen het land inreizen. Zij moeten na terugkomst in Hongarije 14 dagen in quarantaine óf twee testen laten afnemen waaruit blijkt dat ze negatief zijn.

